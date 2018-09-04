Последствия загрязнений АЛРОСой рек Якутии: ценная рыба уходит из Вилюя

Якутск, , 07:06 — REGNUM В Якутии пытаются оценить ущерб, нанесённый рекам республики алмазодобывающей компанией АЛРОСА, после размытия дамб которой в Ирелях, Малую Боутобию и Вилюй полилась грязная вода. Вред будут оценивать в зависимости от того, насколько сильно пострадали в результате ЧП водные биоресурсы, а также исходя из размера загрязнённого участка и концентрации взвесей в воде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О том, как могло повлиять на рыбу в реках грязная воды из дражных котлованов Иреляхского месторождения АЛРОСА, на встрече с журналистами рассказал министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин Афанасьев. По его словам, могут быть загублены нерестилища, ухудшиться условия зимовки осетра, погибнуть икринки, не пойти в загрязнённые реки рыба ценных пород.

«В течение 25 лет экологи и ихтиологи проводили большую работу и добились восстановления водно-биологических ресурсов в реке Вилюй. Там начали вылавливать ценные виды рыб, а сейчас они, по словам инспекторов, уходят в левые и правые притоки Вилюя. Как только река очистится, рыба начнет возвращаться в реку, однако вопрос нагула рыб — это совершенно иной и более серьезный вопрос», — цитирует Сахамина Афанасьева ИА SakhaLife.

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По словам руководителя республиканского центра экологического мониторинга (РИАЦЭМ) Лены Волковой, при расчёте ущерба водным ресурсам (рекам) наибольшее значение будет иметь именно объём, а не сроки загрязнения.

«В данном случае шёл массированный сброс в результате прорыва дамб, поэтому оцениваться будет объём загрязнённого участка и концентрация», — пояснила она.

Гидрологические, химические и иные параметры загрязнённых рек оценит комплексная экспедиция.

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«По результатам исследований Минэкологии будет настаивать на том, чтобы компания АЛРОСА включила в комплексный план по охране окружающей среды мероприятия по восстановлению и снижению негативного воздействия на реку Вилюй», — заявил Сахамин Афанасьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в реку Ирелях попала загрязнённая вода из дражных котлованов месторождения алмазов, осваиваемого компанией АЛРОСА. Причиной ЧП стали обильные дожди, на которые не были рассчитаны дамбы. Из Иреляха вода с огромной концентрацией взвесей и ионов металлов потекла в Малую Боутобию, а затем в Вилюй. Жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики попросили воздержаться от использования воды до особого распоряжения. Допустимые нормативы по взвесям в реках были превышены в сотни раз.