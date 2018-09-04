Террористы взорвали три школы в Афганистане

Кабул, , 06:04 — REGNUM В афганской провинции Пактика в городе Шаран боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали три школы, сообщает портал «Афганистан.ру».

По данным полиции, одна из школ была разрушена ракетным ударом, остальные две — при помощи взрывных устройств. В результате взрывов в зданиях средних школ были выбиты стекла, повреждены стены и разрушена мебель. Информации о пострадавших пока нет.

Как отмечает портал, ранее семьи учащихся и сотрудников школ получали информацию о возможных терактах, поэтому занятия были отменены по соображениям безопасности. Местные власти связывают теракт с задержанием одного из боевиков, которого террористы назначили ответственным за образование органами управления национальной безопасности Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в афганском Кандагаре произошли столкновения между полицией и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате столкновений были убиты семь террористов, еще трое получили ранения.

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