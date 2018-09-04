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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9

Происшествия

Зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие

Петропавловск-Камчатский, 4 сентября 2018, 05:22 — REGNUM  В Усть-Большерецком районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатском краю.

Очаг залегания землетрясения находился на глубине 251 км. Эпицентр землетрясения был зафиксирован к юго-западу от послека Апача Усть-Большерецкого района. Угрозы цунами нет.

Отмечается, что в населенных пунктах Камчатского края жители не ощутили землетрясения, никаких звонков в муниципальные службы по этому поводу не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября на севере от Курильских островов было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр землетрясения находился к востоку от острова Парамушир. Угроза цунами не объявлялась.

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Землетрясения
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