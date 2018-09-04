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В Москве легковой автомобиль столкнулся с поливальной машиной

Происшествия

Двое погибли, еще один получил ранения

Москва, 4 сентября 2018, 05:14 — REGNUM  В результате столкновения легкового автомобиля с поливальной машиной на 53-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) погибли два человека, сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что после столкновения легковой автомобиль отлетел в сторону группы дорожных рабочих. В результате ДТП погибли два человека, еще один получил травмы. На месте аварии сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 3 сентября в результате столкновения микроавтобуса Nissan Urvan с фургоном «Газ-2705» пострадали семь человек. Водитель микроавтобуса и двое пассажиров были госпитализированы, остальные четверо пострадавших были отпущены после осмотра врачей.

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Дорожно-транспортные происшествия
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