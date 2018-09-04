В Китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,5

Урумчи, Китай, , 04:15 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает 4 сентября агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в уезде Цзяши округа Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района Поднебесной около 5:52 по местному времени 4 сентября, сообщили в Китайском сейсмологическом центре (CENC). Эпицентр залегал на глубине 8 км.

Ранее, 19 августа землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в китайском Тибете, а точнее в уезде Шуанху городского округа Нагчу. Эпицентр также находился на глубине 8 км.

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