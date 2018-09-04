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Норвежская лыжница умерла на тренировке от остановки сердца

Происшествия

Ее обнаружили мертвой за пределами лыжной трассы

Осло, 4 сентября 2018, 04:05 — REGNUM  Норвежская лыжница Ида Эйде была обнаружена мертвой в Улленсакре, где проходила тренировки, сообщает телеканал NRK.

Сообщается, что 1 сентября тело лыжницы обнаружили прохожие за пределами лыжной трассы, где Эйде тренировалась. Ее экстренно доставили в больницу, где врачам осталось лишь констатировать смерть спортсменки.

Иде Эйде было 30 лет на момент смерти. Причиной гибели спортсменки, как выяснили врачи, стала остановка сердца.

Ида Эйде являлась сестрой лыжницы из сборной Норвегии Мари Эйде. Сама Ида с 2009 по 2014 год входила в сборную Норвегии по лыжным гонкам и принимала участие в международных соревнованиях.

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