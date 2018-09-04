В Москве двое рабочих пострадали при ремонта лифта

Москва, , 03:44 — REGNUM Следственный комитет РФ инициировал проверку по факту травмирования двух рабочих во время ремонта лифтового оборудования, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что во время выполнения ремонтных работ в здании на Нахимовском проспекте в столице двое рабочих получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в больницу, в настоящее время им оказывается медицинская помощь. Следственный комитет проверяет обстоятельства и причины случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа при демонтаже лифтового оборудования в Калуге погиб рабочий. Сообщается, что он отсоединил от тросов лифтовую кабину, которая находилась на первом этаже, и зафиксировал противовес на уровне 9-го этажа. После этого монтажник спустился на первый этаж для продолжения работ по демонтажу, однако в это время противовес обрушился на пол лифтовой шахты и придавил его.

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