Вторник, 4 Сентября 2018 года
03:48:55 МСК

В Италии обрушилась часть стены Римского форума

Происшествия

Пострадавших нет

Рим, 4 сентября 2018, 03:38 — REGNUM  В столице Италии 31 августа произошло спонтанное обрушение части стены Римского форума, сообщает портал «Италия по-русски».

По данным портала, в районе двух часов дня по местному времени часть стены Римского форума рухнула на глазах у туристов. Отмечается, что пострадала часть стены у улицы Монте-Тарпео.

Никто из туристов не пострадал. В результате происшествия район был оцеплен полицией, на месте ведет работу пожарная бригада.

Как отмечает портал, это уже второе обрушение древних памятников в Риме за прошедшие два дня. Ранее, 30 августа, в церкви Сан-Джузеппе-дей-Фаленьями внезапно обрушился потолок. Пострадавших также не было.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Памятники мировой истории и искусства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить