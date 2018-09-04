В Италии обрушилась часть стены Римского форума

Рим, , 03:38 — REGNUM В столице Италии 31 августа произошло спонтанное обрушение части стены Римского форума, сообщает портал «Италия по-русски».

По данным портала, в районе двух часов дня по местному времени часть стены Римского форума рухнула на глазах у туристов. Отмечается, что пострадала часть стены у улицы Монте-Тарпео.

Никто из туристов не пострадал. В результате происшествия район был оцеплен полицией, на месте ведет работу пожарная бригада.

Как отмечает портал, это уже второе обрушение древних памятников в Риме за прошедшие два дня. Ранее, 30 августа, в церкви Сан-Джузеппе-дей-Фаленьями внезапно обрушился потолок. Пострадавших также не было.