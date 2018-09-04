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Шланг на барже покалечил трех человек у берегов Нью-Джерси

Происшествия

Шланг оторвался от насоса по непонятной причине

Нью-Джерси, США, 4 сентября 2018, 03:23 — REGNUM  В результате инцидента с отрывом шланга от насоса у берегов американского Нью-Джерси три человека получили ранения, сообщает NBC.

Сообщается, что на судне у насоса по невыясненной причине отсоединился шланг, который впоследствии ранил трех человек. По данным полиции, инцидент произошел во время работ по углублению дна.

В настоящее время не ясно, что послужило причиной разрыва шланга на барже, однако полиция придерживается версии о взрыве. Пострадавшие были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Московской области при столкновении моторной лодки с баржей погиб человек. Происшествие случилось в районе слияния Москва-реки и Оки. Работникам экстренных служб удалось спасти одного человека.

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Происшествия на воде
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