Шланг на барже покалечил трех человек у берегов Нью-Джерси

Нью-Джерси, США, , 03:23 — REGNUM В результате инцидента с отрывом шланга от насоса у берегов американского Нью-Джерси три человека получили ранения, сообщает NBC.

Сообщается, что на судне у насоса по невыясненной причине отсоединился шланг, который впоследствии ранил трех человек. По данным полиции, инцидент произошел во время работ по углублению дна.

В настоящее время не ясно, что послужило причиной разрыва шланга на барже, однако полиция придерживается версии о взрыве. Пострадавшие были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Московской области при столкновении моторной лодки с баржей погиб человек. Происшествие случилось в районе слияния Москва-реки и Оки. Работникам экстренных служб удалось спасти одного человека.