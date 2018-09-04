МАК приступил к расшифровке «черных ящиков» самолета, пострадавшего в Сочи

Москва, , 03:17 — REGNUM Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расшифровке и анализу записей с бортовых самописцев самолета Boeing 737−800, упавшего в русло реки 1 сентября в аэропорту «Адлер», сообщает пресс-служба комитета.

Сообщается, что обнаруженные на месте происшествия «черные ящики» находятся в удовлетворительном состоянии. Они уже доставлены в Москву, в научно-технический центр МАК, и изучаются специалистами. Также отмечается, что комиссия ведет подготовительные работы по эвакуации пострадавшего самолета и его фрагментов.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Boeing 737−800 компании Utair выполнял рейс Москва — Сочи. Во время посадки в аэропорту «Адлер» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сломал крыло о заграждение аэропорта и упал в русло реки.

В результате падения у авиасудна загорелся левый двигатель, после этого произошло возгорание топлива, вылившегося из поврежденного крыла. В результате инцидента пострадали 18 пассажиров, среди которых трое детей.

Также на месте происшествия скончался сотрудник аэропорта, проводивший эвакуацию пассажиров из горящего самолета. Сообщается, что у него не выдержало сердце.

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