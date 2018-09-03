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Восемь человек погибли при взрыве на заводе боеприпасов в ЮАР

Происшествия

ЧП произошло в пригороде Кейптауна

Восемь человек погибли при взрыве на заводе боеприпасов в ЮАР
Эгберт ван дер Поэл. Дельфта после взрыва порохового склада. 1654

Кейптаун, 3 сентября 2018, 22:14 — REGNUM  В Южно-Африканской Республике восемь человек погибли в результате взрыва на заводе по производству боеприпасов, передаёт 3 сентября Associated Press.

Как сообщается, инцидент произошёл в населённом пункте Самерсет-Уэст в пригороде столицы страны Кейптауна.

По предварительным данным, речь идёт о предприятии концерна Rheinmetall, принадлежащего производителю вооружения Denel. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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