В Амстердаме мужчина из-за «оскорбления ислама» с ножом напал на прохожих

Амстердам, , 22:11 — REGNUM Мужчина, задержанный 31 августа за нападение с ножом на прохожих в центре Амстердама, объяснил свои действия «оскорблением ислама и пророка Мухаммеда», происходящим в Нидерландах.

Об этом голландская прокуратура сообщила 3 сентября на своем официальном сайте. При этом СМИ сообщают, что данный инцидент может стать первым нападением исламиста в стране за последние 14 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанный успел тяжело ранить двоих людей, после чего был задержан полицейскими. 19-летний выходец из Афганистана приехал в Амстердам из Германии, имея разрешение на постоянное проживание в этой стране.

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