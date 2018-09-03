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Израильские солдаты застрелили палестинца на Западном берегу

Происшествия

Военные Израиля утверждают, что он приближался к солдатам с ножом

Тель-Авив, 3 сентября 2018, 21:22 — REGNUM  На Западном берегу реки Иордан израильские военные застрелили палестинца, сообщает 3 сентября министерство здравоохранения Палестины.

Уточняется, что инцидент произошел к востоку от города Хеврон около поселения Кирьят-Арба. Личность погибщего пока не установлена.

В свою очередь, израильские военные заявляют, что причиной открытия огня на поражение была попытка погибшего приблизиться с ножом в руках к военнослужащим, охранявшим КПП в Хевроне.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа вооруженные силы Израиля арестовали на Западном берегу реки Иордан 16 палестинцев по подозрению в террористической деятельности.

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