Израильские солдаты застрелили палестинца на Западном берегу

Тель-Авив, , 21:22 — REGNUM На Западном берегу реки Иордан израильские военные застрелили палестинца, сообщает 3 сентября министерство здравоохранения Палестины.

Уточняется, что инцидент произошел к востоку от города Хеврон около поселения Кирьят-Арба. Личность погибщего пока не установлена.

В свою очередь, израильские военные заявляют, что причиной открытия огня на поражение была попытка погибшего приблизиться с ножом в руках к военнослужащим, охранявшим КПП в Хевроне.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа вооруженные силы Израиля арестовали на Западном берегу реки Иордан 16 палестинцев по подозрению в террористической деятельности.

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