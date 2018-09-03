Жительница Подмосковья нашла на рыбалке артиллерийский снаряд времён войны

Серпухов, Московская область, , 21:09 — REGNUM В Серпуховском районе Московской области местная жительница нашла неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны, передаёт 3 сентября телеканал «Рен ТВ».

Как сообщается, женщина вытащила артиллерийский снаряд из реки во время рыбалки.

В настоящее время опасная находкаостаётся под опорой моста. Ожидается прибытие на место специалистов-взрывотехников.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе снаряд времён Великой Отечественной войны был обнаружен в нескольких десятках метров от жилого дома в столичном районе Хорошево-Мнёвники.

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