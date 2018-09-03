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Жительница Подмосковья нашла на рыбалке артиллерийский снаряд времён войны

Происшествия

На место вызваны специалисты-взрывотехники

Серпухов, Московская область, 3 сентября 2018, 21:09 — REGNUM  В Серпуховском районе Московской области местная жительница нашла неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны, передаёт 3 сентября телеканал «Рен ТВ».

Как сообщается, женщина вытащила артиллерийский снаряд из реки во время рыбалки.

В настоящее время опасная находкаостаётся под опорой моста. Ожидается прибытие на место специалистов-взрывотехников.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе снаряд времён Великой Отечественной войны был обнаружен в нескольких десятках метров от жилого дома в столичном районе Хорошево-Мнёвники.

Читайте ранее в этом сюжете: Рядом с жилым домом в Москве обнаружен снаряд времён войны

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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