В ЮАР взорвался склад боеприпасов. Погибло не менее восьми человек

Кейптаун, , 19:57 — REGNUM Мощный взрыв прогремел недалеко от столицы ЮАР Кейптауна, сообщает 3 сентября портал News24.

По информации портала, взорвался склад боеприпасов, принадлежащий южноафриканской оборонно-промышленной компании Denel.

Взрыв произошел в 17:00 мск. На данный момент известно о восьми погибших. Судьба еще шестерых людей остается неизвестной.

Причина взрыва пока не выяснена. Спасатели продолжают работу на месте трагедии.

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