Свыше миллиона жителей Китая остались без электричества из-за дождей

Пекин, , 18:46 — REGNUM В южных районах Китая порядка миллиона человек остались без электроснабжения из-за проливных дождей, сообщает 3 сентября инфомагентство «Синьхуа».

По информации агентства, провинция Гуандун более всех пострадала от сильных дождей. Кроме того, ливни вызвали наводнение, вследствие чего были эвакуированы не менее 100 тыс. местных жителей.

Уточняется, что в провинции Гуандун без электричества остались более 800 тыс. человек. Еще не менее 150 тыс. потребителей лишены электроснабжения в провинции Юньнань.

Агентство отмечает, что аналогичная проблема наблюдалась также в провинциях Хайнань, Гуанси и Гуйчжоу, но там электроснабжение полностью восстановлено.

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