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Шесть человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Испании

Происшествия

Автобус совершил лобовое столкновение с опорой моста

Авилес, Испания, 3 сентября 2018, 18:23 — REGNUM  По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 25 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Испании, передаёт El Nacional.

Как сообщается, авария произошла днём 3 сентября в городе Авилес в северной провинции Астурия. Автобус совершил лобовое столкновение с бетонной опорой эстакады.

По сообщениям СМИ, некоторые из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, они были экстренно доставлены в медицинские учреждения на вертолётах.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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