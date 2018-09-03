Шесть человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Испании

Авилес, Испания, , 18:23 — REGNUM По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 25 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Испании, передаёт El Nacional.

Как сообщается, авария произошла днём 3 сентября в городе Авилес в северной провинции Астурия. Автобус совершил лобовое столкновение с бетонной опорой эстакады.

По сообщениям СМИ, некоторые из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, они были экстренно доставлены в медицинские учреждения на вертолётах.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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