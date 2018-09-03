СМИ : спикер тюменской гордумы избежал наказания за ДТП с двумя погибшими

Тюмень, , 18:12 — REGNUM В Тюменском районном суде 3 сентября 2018 года было вынесено решение по ДТП с двумя погибшими и подозреваемым председателем гордумы Тюмени Дмитрием Еремеевым. Было удовлетворено ходатайство следствия прекратить уголовное преследование спикера тюменского парламента и назначить ему штраф в размере 200 тыс. рублей. Об этом местным СМИ сообщил представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов, который присутствовал на суде.

Трагедия произошла ночью 25 июня на автодороге Тюмень — Курган. При лобовом столкновении автомобилей Toyota Land Cruiser и Toyota Avensis в первой машине сработали подушки безопасности, вторая загорелась. Водитель в Toyota Avensis и его пассажир сгорели заживо, человек, управлявший Toyota Land Cruiser, был госпитализирован с серьёзными травмами.

По факту гибели двух человек было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Выжившим в смертельном ДТП оказался председатель тюменской городской думы Дмитрий Еремеев. Его подозревали в выезде на встречную полосу.

Один из погибших оказался водителем такси, другой — пассажиром и многодетным отцом. В Тюмени дело о смертельном ДТП с участием парламентария вызвало широкий резонанс. Жители города высказывали надежду в социальных сетях, что справедливость восторжествует. Сегодня они требуют от родственников погибших опротестовать решение суда.

«Неподсудный! Неприкасаемый!», — выливают тюменцы в городских пабликах.

Отметим, что фирма такси, где работал погибший водитель, выплатила его семье компенсацию в 500 тыс. рублей. Та же фирма сообщила о материальной помощи семье погибшего пассажира.