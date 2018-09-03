В Москве объявлен план «Перехват» после перестрелки на Варшавском шоссе

Москва, , 17:54 — REGNUM Полиция в Москве разыскивает неизвестных, совершивших разбойное нападение днём 3 сентября на Варшавском шоссе. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, перестрелка между двумя группами людей произошла около 16:10 в районе дома №129. По предварительным данным, несколько злоумышленников открыли стрельбу из неустановленного оружия в сторону двух мужчин во время передачи крупной суммы денег.

По информации Life, преступники скрылись с места происшествия на автомобилях Cadillac и Mercedes. Для их поимки в городе объявлен план «Перехват».

В столичном управлении МВД России подтвердили информацию о разбойном нападении по указанному адресу. В настоящее время устанавливается сумма похищенных средств.