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В Москве объявлен план «Перехват» после перестрелки на Варшавском шоссе

Происшествия

Преступники скрылись на автомобилях Cadillac и Mercedes с крупной суммой денег

Москва, 3 сентября 2018, 17:54 — REGNUM  Полиция в Москве разыскивает неизвестных, совершивших разбойное нападение днём 3 сентября на Варшавском шоссе. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, перестрелка между двумя группами людей произошла около 16:10 в районе дома №129. По предварительным данным, несколько злоумышленников открыли стрельбу из неустановленного оружия в сторону двух мужчин во время передачи крупной суммы денег.

По информации Life, преступники скрылись с места происшествия на автомобилях Cadillac и Mercedes. Для их поимки в городе объявлен план «Перехват».

В столичном управлении МВД России подтвердили информацию о разбойном нападении по указанному адресу. В настоящее время устанавливается сумма похищенных средств.

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Бандитизм, разбой
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