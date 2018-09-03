В общежитии Обнинска, где обрушился балкон, ранее отказались от услуг УК

Калуга, , 17:30 — REGNUM Трагическое происшествие в Обнинске, где 1 сентября на третьем этаже общежития 1963 года постройки обрушилось ограждение балкона, в результате чего погибли люди, стало предметом разбирательств на координационном совещании руководителей органов госвласти калужского региона, сообщает 3 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Глава администрации Обнинска Владислав Шапша заявил, что в 2016 году жители этого дома на общем собрании отказались от услуг управляющей компании и перешли на самостоятельное управление. Во избежание повторения подобных несчастных случаев губернатор Калужской области Анатолий Артамонов рекомендовал главам муниципалитетов проверить состояние балконов старых зданий независимо от форм собственности.

«Это живые люди и мы обязаны обеспечить им безопасное проживание. Всем без исключения», — заявил Артамонов.

Следственным органами СК РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 58-летнего мужчины и 48-летней женщины в результате обрушения металлического ограждения балкона общежития в г. Обнинске, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вечером 1 сентября в доме на улице Победы в Обнинске Калужской области произошло обрушение металлического ограждения балкона, на котором находились мужчина и две женщины. В результате травм, полученных от падения с четвертого этажа, мужчина скончался на месте происшествия. Женщины были госпитализированы, позже одна из них скончалась в больнице от полученных травм.

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