Понедельник, 3 Сентября 2018 года
16:57:09 МСК

Подозреваемый в убийстве полицейского в метро заявил о своей невиновности

Происшествия

По словам задержанного, выстрел произошёл снаружи помещения, где он находился

Москва, 3 сентября 2018, 16:41 — REGNUM  Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве сотрудника полиции на станции метро «Курская» в Москве, отрицает свою причастность к преступлению. Видеозапись допроса подозреваемого опубликована 3 сентября в Telegram-канале Life Shot.

По утверждениям мужчины, следуя указанию сотрудника полиции, он зашёл внутрь служебного помещения, а вскоре услышал выстрел снаружи.

Читайте также: Убитый на станции «Курская» полицейский находился на службе последний день

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 3 сентября на станции метро «Курская» был застрелен сотрудник 4-го отдела УВД на Московском метрополитене. Злоумышленник открыл стрельбу в полицейского, когда тот попытался проверить у него документы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Сегодня подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержан подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро «Курская»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить