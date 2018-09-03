Подозреваемый в убийстве полицейского в метро заявил о своей невиновности

Москва, , 16:41 — REGNUM Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве сотрудника полиции на станции метро «Курская» в Москве, отрицает свою причастность к преступлению. Видеозапись допроса подозреваемого опубликована 3 сентября в Telegram-канале Life Shot.

По утверждениям мужчины, следуя указанию сотрудника полиции, он зашёл внутрь служебного помещения, а вскоре услышал выстрел снаружи.

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Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 3 сентября на станции метро «Курская» был застрелен сотрудник 4-го отдела УВД на Московском метрополитене. Злоумышленник открыл стрельбу в полицейского, когда тот попытался проверить у него документы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Сегодня подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции.

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