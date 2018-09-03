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8 лет колонии получил воронежец, укравший ордена Героя Советского Союза

Происшествия

Мужчина втерся в доверие к родным ветерана и похитил награды

8 лет колонии получил воронежец, укравший ордена Героя Советского Союза
Винсент ван Гог. Прогулка заключенных. 1890

Воронеж, 3 сентября 2018, 16:01 — REGNUM  К восьми годам четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима приговорен решением Центрального районного суда Воронежа мужчина, укравший ордена Героя Советского Союза. Об этом ИА REGNUM 3 сентября сообщил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Мужчина с юности увлекался фалеристикой. В 2014 году он увидел на улице стенд с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, и на пиджаке одного из них он заметил шесть орденов Красного Знамени. Он запомнил имя ветерана — Героя Советского Союза, генерал-майора авиации, кавалера шести орденов Красного Знамени, нашел в справочнике его адрес и телефон. Родным ветерана он представился в качестве сотрудника издательства «Молодая Гвардия» и сообщил, что пишет книгу о Героях Советского Союза. Поэтому у родных ветерана не вызвала вопросов неожиданная просьба гостя посмотреть на ордена и сфотографировать их. Именно в этот момент мужчина подменил два подлинных ордена на копии. Он похитил два ордена Красного Знамени, общая рыночная стоимость которых составляла более 1 млн рублей.

Выяснилось также, что обвиняемый уже имеет судимость за подобные преступления — приговор был вынесен в Москве в 2016 году. В итоге воронежский суд назначил подсудимому наказание по совокупности преступлений с учетом прежней судимости в виде восьми лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Читайте ранее в этом сюжете: Фалериста будут судить за похищение орденов Красного Знамени

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