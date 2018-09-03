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В Югре инженера подозревают в коммерческом подкупе

Происшествия

За сокрытие нарушений, допущенных строителями, он желал получить 160 тыс. рублей, считает следствие

Нягань, Югра, 3 сентября 2018, 15:34 — REGNUM  В Югре задержан инженер, который подозревается в коммерческом подкупе. Преступление выявлено в ходе совместной операции следователей, сотрудников полиции и подразделения экономической безопасности АО «РН-Няганьнефтегаз», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления СКР по ХМАО.

Следствие полагает, что инженер контролирующей компании при надзоре на объектах строительно-монтажных работ АО «РН-Няганьнефтегаз» намеревался получить 160 тыс. рублей «вознаграждения» за укрытие выявленных нарушений. Подозреваемый был пойман с поличным после передачи части затребованной суммы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.7 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Подозреваемый находится в изоляторе ожидании меры пресечения.

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