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В Мордовии три человека погибли при работе в канализационном колодце

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Ковылкино, Мордовия, 3 сентября 2018, 15:11 — REGNUM  Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих рабочих в канализационном колодце в городе Ковылкино в Мордовии, сообщает 3 сентября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, рабочие ООО «Водоканал-Ковылкинский» погибли днем 31 августа при работе по пробивке канализации в колодце в результате отравления неустановленным веществом.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. В рамках расследования дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за технику безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины во время ремонта колодца ливневой канализации.

Читайте подробнее: Рабочий погиб под завалом в колодце в Ленобласти

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