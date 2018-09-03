В Мордовии три человека погибли при работе в канализационном колодце

Ковылкино, Мордовия, 3 сентября 2018, 15:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих рабочих в канализационном колодце в городе Ковылкино в Мордовии, сообщает 3 сентября пресс-служба регионального следственного управления СКР.
По данным следствия, рабочие ООО «Водоканал-Ковылкинский» погибли днем 31 августа при работе по пробивке канализации в колодце в результате отравления неустановленным веществом.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. В рамках расследования дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за технику безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины во время ремонта колодца ливневой канализации.
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