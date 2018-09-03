В Югре гаишников обвинили в смерти велосипедиста

Нягань, Югра, , 15:14 — REGNUM В Нягани (ХМАО) автомобиль дорожно-патрульной службы в ночь на 3 сентября столкнулся с 33-летним велосипедистом. Мужчина скончался на месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Югре.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть 2:15 часов по местному времени. Происшествие случилось на перекрестке проспекта Нефтяников — улицы Ленина в первом микрорайоне города Нягани. Велосипедист 1985 года рождения скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Следователями СКР возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

«Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят видеорегистратор из служебного автомобиля сотрудников ГИБДД. Сам автомобиль также изъят и помещен на специализированную стоянку», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Следствие сообщает, что устанавливаются очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская и автотехнические экспертизы. Однако пользователи социальных сетей Югры поспешили обвинить в смерти велосипедиста сотрудников дорожной полиции.