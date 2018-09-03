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Погибший на квадроцикле юноша был сыном директора петербургского театра

Происшествия

Смертельная авария произошла вечером 2 сентября

Погибший на квадроцикле юноша был сыном директора петербургского театра
Квадроцикл

Санкт-Петербург, 3 сентября 2018, 14:53 — REGNUM  Молодой человек, погибший на квадроцикле вечером 2 сентября в Курортном районе Санкт-Петербурга, был сыном директора одного из ведущих театральных учреждений Северной столицы — Театра имени Ленсовета.

Эту информацию изданию «Фонтанка» подтвердил сам отец погибшего — 54-летний директор театра, заслуженный работник культуры РФ Валерий Градковский.

Как сообщало ИА REGNUM, в 22:35 в воскресенье на перекрёстке улицы Красноармейской и Приморского шоссе 17-летний юноша, управлявший квадроциклом, столкнулся с легковым автомобилем, а затем врезался в дерево. Квадроцикл загорелся, несовершеннолетний водитель погиб на месте.

Читайте ранее в этом сюжете: Юноша погиб за рулём квадроцикла под Петербургом

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Дорожно-транспортные происшествия
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