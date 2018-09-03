Правоохранительные силы ДНР привели в состояние повышенной готовности

Москва, , 15:15 — REGNUM Исполнители покушения на главу ДНР Александра Захарченко будут задержаны в ближайшее время. Об этом 3 сентября заявил советник главы Донецкой Народной Республики Александр Казаков в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Все правоохранительные силы ДНР приведены в состояние повышенной боевой готовности, — заявил Казаков. — Кого ловить, мы знаем. Есть задержанные. В ближайшее время будут задержаны остальные. Можно говорить на 100%, что понесут наказание те, кто совершил это гнусное преступление. Александр Владимирович Захарченко неоднократно говорил и нам, гражданским, и военным, что самая главная опасность гражданской войны — это хаос и анархия. Он четыре года строил государство, и поэтому сейчас наша задача не срываться на эмоции, действовать в правовых рамках. Но действовать последовательно и до конца. Все пацаны на линии фронта были готовы снести не только линию фронта, но и Украину, но память об Александре Владимировиче заставляет нас держать себя в руках».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Александра Казакова, покушение на главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко организовали силы специальных операций Украины. По его словам, сотрудники правоохранительных органов в ближайшее время, скорее всего, смогут назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры.

Казаков также добавил, что задержанные по данному делу уже дали соответствующие признательные показания.

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