ЛНР: четверо украинских боевиков подорвались на мине около линии фронта

Луганск, , 14:35 — REGNUM Армия Украины понесла небоевые потери в Донбассе из-за неизвестного взрывного устройства, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 3 сентября «Луганский информационный центр».

По его словам, около линии фронта на неизвестном взрывном устройстве взорвались украинские военные. В результате двое боевиков погибли, еще двое были травмированы. Также Марочко отметил, что в украинской армии велики небоевые потери, которые генштаб ВСУ пытается списать на несуществующие обстрелы со стороны ЛНР.

Напомним, ранее подполковник уже заявлял, что ВСУ минируют территории без составления карт и не учитывая особенности местности. Это приводит к жертвам как среди военных, так и среди мирных жителей.