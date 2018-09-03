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Во Владимире мать пятерых детей поплатилась за знакомство в соцсетях

Происшествия

Владимирец убил женщину за отказ продолжать отношения, а затем покончил с собой

Владимир, 3 сентября 2018, 14:16 — REGNUM  Во Владимирской области местный житель убил свою возлюбленную — мать пятерых детей — из-за того, что она отказалась продолжать с ним отношения. Как сообщили 3 сентября в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, позже мужчина покончил с собой.

По данным следствиям, жительница города Вязники познакомилась с мужчиной в социальных сетях. Они сходили на два свидания, после чего погибшая решила не продолжать знакомство. 31 августа мужчина приехал к ней домой, где также находились пятеро детей и брат женщины. Убийца провел в Вязниках весь день, а после остался на ночь. Утром 1 сентября брат женщины нашел ее мертвой. Смерть наступила от асфиксии. Следователи начали поиск преступника. Однако вечером 2 сентября он покончил с собой.

Сейчас судьба детей решается. Они находятся под временно опекой отца, который приехал из Нижнего Новгорода. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.

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Бытовые убийства
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