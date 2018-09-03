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В Югре судят бывшего начальника полиции за дачу взятки

Происшествия

Высокопоставленный полицейский был задержан при передаче 200 тыс. рублей сотруднику ФСБ

В Югре судят бывшего начальника полиции за дачу взятки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Взятка

Радужный, Югра, 3 сентября 2018, 14:09 — REGNUM  В Югре перед судом предстанет уже бывший начальник ОМВД России по городу Радужному. Он обвиняется в даче взятки сотруднику ФСБ за информацию о лицах, причастных к хищению нефти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Установлено, что в марте и апреле 2017 года начальник полиции Радужного передал должностному лицу ФСБ России взятку в размере 200 тыс. рублей «за получение информации о планируемых мероприятиях по пресечению преступлений лиц, причастных к хищению углеводородного сырья».

Взяткодатель был задержан на месте преступления во время передачи денег. В апреле 2017 года он был отстранён от занимаемой должности за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело о взятке: Судьба высокопоставленного полицейского Югры решена

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