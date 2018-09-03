Специальная комиссия приступила к расследованию крушения Ми-8 под Иркутском

Москва, , 13:51 — REGNUM Для расследования крушения вертолета Ми-8 авиакомпании «Ангара» в Иркутской области создана специальная комиссия. Об этом сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«По имеющейся информации, находившиеся на борту три члена экипажа погибли, вертолет разрушен. МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия», — говорится в сообщении на сайте комитета.

Также отмечается, что указанная комиссия в настоящее время уже приступила к работе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.

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