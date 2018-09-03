Житель Ставрополья украл 36 тонн нефти

Ставрополь, , 13:30 — REGNUM 36 тонн нефти успел похитить житель Ставропольского края из нефтепровода за июль и август. С заявлением о похищении нефти в полицию обратился представитель ресурсодобывающей организации, в совершении преступления заподозрили 42-летнего жителя села Иргаклы Степновского района, сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МВД 3 сентября.

По данным полиции, подозреваемый сделал незаконную врезку в нефтепровод. За два месяца, в июле и августе, по этой врезке он выкачивал нефть, которую поставлял на перерабатывающий завод. Взамен он получал очищенное дизтопливо. Сумма причиненного им ущерба ресурсодобывающей компании оценивается в 900 тыс. рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по .3 ст.158 УК РФ («Кража из нефтепровода, в крупном размере») — санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Мужчина уже дал признательные показания. По решению суда он арестован.

Отметим, что незаконные врезки в нефтепроводы — довольно распространенный «бизнес» на Ставрополье. В феврале этого года попытка хищения нефти чуть не привела к катастрофе — произошла разгерметизация нефтепровода, нефть разлилась площади почти в треть гектара.