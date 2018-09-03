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В Кривом Роге произошла утечка жидкого хлора

Происшествия

Одна женщина пострадала

Кривой Рог, Украина, 3 сентября 2018, 13:05 — REGNUM  Утечка жидкого хлора произошла в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине, сообщает 3 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, инцидент произошел утро около 8:20. Рабочие переливали жидкий хлор в транспортировочную емкость, однако во время работ произошла поломка уплотнителя. В результате вытекло 25−30 кг хлора, который образовал облако объемом около 3 куб. м и площадью 100 кв. м. Спасатели смогли ликвидировать облако, одна женщина 1964 года рождения пострадала. Отмечается, что населенные пункты в зону загрязнения не попали.

Напомним, ранее в Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты. В результате поломки автоцистерны утекло 4 т азотной кислоты.

Читайте ранее в этом сюжете: Утечка азотной кислоты на Днепропетровщине: опасности для людей нет

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Утечки и разливы химических веществ
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