Усталость пилотов – «хроническая болезнь» авиакомпаний, работающих в РФ

Москва, , 13:13 — REGNUM Экипаж самолёта Boeing 737 авиакомпании Utair, совершивший аварийную посадку в аэропорту «Адлер», не справился с заходом на посадку. Это 3 сентября предположил вице-президент межгосударственной федерации профсоюзов лётного состава гражданской авиации России Альфред Малиновский в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«В это время, даже если экипаж отдохнувший, это всё равно сонливость, — сказал Малиновский. — Три часа ночи. Это один фактор. Второй фактор — гроза. В это время в центре циклона при заходе на посадку самолёт бросает, как щепку. В эту мясорубку лучше не попадать. Когда не получился первый заход, самое грамотное было уйти на запасной (аэродром — прим. ИА REGNUM ). Но фактическая погода — это одномоментная погода. Через секунду ветер может измениться на попутный. При этом гарантировать нормальную посадку было невозможно».

Эксперт также предположил, что при расследовании случившегося, скорее всего, будет сделан вывод, что экипаж не справился с заходом на посадку.

«Но возникает второй вопрос — почему не справился?» — заметил Малиновский и добавил, что есть большие вопросы к авиакомпании, которой принадлежал самолет, так как «летного состава там не хватает», и «люди работают на износ».

Кроме того, он подчеркнул, что хроническая болезнь практически всех российских авиакомпаний — это несоответствие штатного расписания пилотов и объёмов работ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москву уже доставлены два бортовых самописца пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Utair, который в ночь на 1 сентября при посадке в международном аэропорту «Адлер» (Сочи) выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

На борту самолета находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате инцидента пострадали 18 пассажиров, среди которых трое детей. На месте происшествия также скончался сотрудник аэропорта, который первым прибыл к горящему самолету и проводил эвакуацию, — у него не выдержало сердце.

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