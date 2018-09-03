Наводнения в Мьянме: десятки погибли, сотни тысяч остались без крова

Нейпьидо, , 13:03 — REGNUM В результате наводнений в Мьянме, вызванных сезонном проливных дождей, погиб 31 человек, свыше 300 тыс. пострадали, сообщает 3 сентября Anadolu.

В результате наводнения было разрушено 487 зданий, 339 тыс. 742 человека вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами. Власти страны соорудили временные лагеря для пострадавших, где в настоящее время проживают 62 тыс. 435 человек.

Напомним, наводнения в Мьянме не являются редкостью, практически каждый год в результате сезонных осадков страна подвергается бедствиям, уничтожающим сельскохозяйственные угодья и разрушающим дома населения.

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