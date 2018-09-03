Немецкий суд вынес приговор беженцу из Афганистана, убившему школьницу

Ландау-ин-дер-Пфальц, Германия, , 13:01 — REGNUM 3 сентября суд немецкого города Ландау-ин-дер-Пфальц вынес приговор убийце 15-летней уроженки городка Кандель (Рейнланд-Пфальц), пишет газета Kurier.

Обвиняемый в убийстве Мии Валентин беженец из Афганистана приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Во время расследования у судей возник вопрос о том, какое право применять в данном случае: следователи не смогли установить точный возраст обвиняемого. В итоге его судили как несовершеннолетнего, так как экспертами из прокуратуры было решено, что молодому человеку было не менее 17,5 лет, но не более 20 на момент убийства.

Убийство уроженки городка Кандель было совершено 27 декабря 2017 года в супермаркете. Мотивом преступления стала месть: молодой человек отомстил своей бывшей подруге за то, что она его бросила. Это убийство вызвало массовые митинги по всей Германии против принятия беженцев. Последние акции протеста состоялись на минувшей неделе.

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