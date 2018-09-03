Во ФСИН рассказали о первых результатах проверки российских колоний

Москва, , 12:41 — REGNUM Федеральная служба исполнения наказания РФ выявила 42 случая неправомерных действий сотрудников колонии в отношении осужденных после проверок, начатых после инцидента в ярославской колонии. Об этом заявил замглавы ведомства Валерий Максименко.

«Сорок два материала за последние две недели переданы в следственные органы по случаям, как мы считаем, недостойного поведения наших сотрудников», — заявил в интервью ТАСС Максименко.

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Напомним, видеоматериалы о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной из исправительных колоний в УФСИН России по Ярославской области появились в средствах массовой информации во второй половине июля. Это стало поводом для проведения служебной проверки в самой колонии, а следственные органы возбудили уголовное дело.

После этого в СМИ была опубликована еще одна видеозапись, которая, как рассказали правозащитники, была сделана в 2016 году в ярославской колонии № 1. На кадрах видно, как сотрудники в камуфляжной форме заставляют осужденных бегать по коридору, пинают их ногами и избивают дубинками.

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