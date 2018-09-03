Китайского военного поразило молнией на учениях в Забайкалье

Чита, , 12:17 — REGNUM Военнослужащий Народно-освободительной армии Китая, участвовавший в международных учениях на полигоне Цугол (Забайкальский край), получил разряд молнии, сообщает газета «Вечорка» со ссылкой на собственные источники.

«По предварительной информации, военный находился на одной из машин во время дождя», — пояснил источник, отметив, что пострадавшего военного 31 августа вернули на родину.

Как уже сообщало ИА REGNUM, учения «Восток — 2018» пройдут 11−15 сентября на полигоне Цугол в Забайкалье. В них будут задействованы части и соединения Восточного и Центрального военных округов, Северного флота, а также более 3 тыс. китайских военнослужащих.

По заявлению Минобороны КНР, целью проведения учений является укрепление российско-китайского стратегического военного сотрудничества, а также отладка принципов совместного реагирования на различные угрозы безопасности в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: В учениях «Восток-2018» в Забайкалье примут участие китайские военные