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В Македонии произошел взрыв на военном предприятии «Сувенир»

Происшествия

Пожарным удалось взять огонь под контроль

Самоково, Македония, 3 сентября 2018, 12:07 — REGNUM  В Македонии на предприятии по производству боеприпасов произошел взрыв, повлекший за собой пожар, сообщает агентство Prensa Latina.

По словам пресс-секретаря Центра по чрезвычайным ситуациям Сани Стаматовой, взрыв произошел вечером 2 сентября на заводе компании «Сувенир». Две пожарные команды взяли возгорание под контроль, полиция устанавливает причины взрыва. Жертв нет.

Объект, на котором произошло ЧП, находится в Самоково, в 42 км к юго-западу от столицы Скопье.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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