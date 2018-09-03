В Македонии произошел взрыв на военном предприятии «Сувенир»

Самоково, Македония, , 12:07 — REGNUM В Македонии на предприятии по производству боеприпасов произошел взрыв, повлекший за собой пожар, сообщает агентство Prensa Latina.

По словам пресс-секретаря Центра по чрезвычайным ситуациям Сани Стаматовой, взрыв произошел вечером 2 сентября на заводе компании «Сувенир». Две пожарные команды взяли возгорание под контроль, полиция устанавливает причины взрыва. Жертв нет.

Объект, на котором произошло ЧП, находится в Самоково, в 42 км к юго-западу от столицы Скопье.