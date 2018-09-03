Предприятие, перерабатывающее вредные отходы, заражает Курган ртутью

Курган, , 11:52 — REGNUM Единственное предприятие в Зауралье, которое занимается утилизацией вредных отходов, само загрязняет окружающую среду. Межрайонная природоохранная прокуратура выявила грубые нарушения ООО «ЭКО-Меркурий» экологического законодательства, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным надзорного ведомства региона.

Предприятие хранит отработанные ртутьсодержащие лампы, в том числе, разбитые, без герметичной тары, превысив максимальный срок накопления отходов 1 класса опасности. Прокурор обратился в суд.

Напомним, что единственным собственником ООО «ЭкоМеркурий» является муниципальное образование город Курган в лице Департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Добавим, что весной 2018 года организация была признана несостоятельной по иску налоговой службы о банкротстве. Сумма задолженности по обязательным платежам по состоянию на 10 марта 2018 составила 2 466 549 рублей. «ЭкоМеркурий» два года не платил земельный и транспортный налог, задолжал по страховым взносам на пенсионное страхование и НДФЛ. Решением арбитражного суда Курганской области компании назначен временный управляющий. Следующее судебное заседание состоится 20 сентября.