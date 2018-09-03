Долг в 30 млн накопил САФУ перед своими работниками

Архангельск, , 11:46 — REGNUM Сотрудники Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) почти два месяца не получали зарплату. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

Надзорному органу информация о том, что федеральный вуз задерживает выплату заработной платы стала известна из соцсетей. Прокурорская проверка подтвердила информацию. Выяснилось, что 1074 сотрудника СА (Ф)У почти два месяца не получали зарплату. Долг перед работниками составил 30 млн рублей.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре, долг образовался в результате так называемого кассового разрыва и несвоевременного получения средств от приносящей доходы деятельности в летний период — оплаты образовательных услуг.

Добавим, что ректору университета внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Кроме того, в отношении образовательного учреждения как юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении.

Задолженность после вмешательства прокуратуры вуз погасил.