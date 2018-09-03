Названа причина утечки воздуха на МКС

Москва, , 11:47 — REGNUM Утечка воздуха с космического корабля «Союз МС-09», пристыкованного к Международной космической станции (МКС), произошла в результате производственного брака, сообщил 3 сентября РИА Новости знакомый с ситуацией источник в ракетно-космической области.

По его словам, отверстие во внутреннем корпусе бытового отсека корабля возникло еще на Земле, ответственный за халатность установлен.

По информации другого источника, сотрудник предприятия, после того как осознал ошибку, заделал микротрещину специальным клеем, в результате чего она не была обнаружена во время проверки на герметичность перед запуском.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 30 августа. В корпусе корабля «Союз МС-09» образовалась микротрещина, которая позже была закрыта специальным герметиком. Сообщалось, что все системы станции работают стабильно, опасности для экипажа МКС после инцидента нет.