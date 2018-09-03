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В Ростове-на-Дону нашли коробку с гранатами: боеприпасы оказались учебными

Происшествия

Бесхозная коробка была обнаружена около школы на территории Западного жилого массива

Ростов-на-Дону, 3 сентября 2018, 11:41 — REGNUM  В Ростове-на-Дону неподалёку от здания школы на улице 2-й Краснодарской была обнаружена коробка с гранатами. Территория была оцеплена. Прибывшие на место взрывотехники успокоили обеспокоенных горожан — боеприпасы оказались учебными, сообщает ИА REGNUM.

«В полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета. Опасных предметов не обнаружено», — уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту проводится проверка. Стражи порядка занимаются поиском хозяина коробки.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2018 года на ростовском рынке произошёл взрыв. В руках одного из работников сдетонировала боевая граната, которую приняли за учебную. В результате ЧП пострадали два человека.

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ЧП в образовательных учреждениях
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