Понедельник, 3 Сентября 2018 года
12:26:09 МСК

Семеро подростков ранены в результате стрельбы в США

Происшествия

Конфликт начался со ссоры между двумя молодыми людьми

Бирмингем, США, 3 сентября 2018, 11:24 — REGNUM  В американском городе Бирмингем (штат Алабама) в инциденте со стрельбой возле ночного клуба пострадали семеро подростков. Об этом пишет газета Birmingham News.

По сведениям местной полиции, пишет издание, пальбу у развлекательного заведения, где проходила подростковая вечеринка, устроили неизвестные. В результате шестеро человек получили огнестрельные ранения, а еще один подросток вывихнул ногу, добавили в ведомстве. Стражи порядка уточнили, что конфликт начался со ссоры между двумя молодыми людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Нью-Мексико были задержаны пять человек, которые обучали подростков использовать огнестрельное оружие с целью нападения на школу.

Читайте также: В США задержали подозреваемых, готовящих детей к нападению на школу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконный оборот огнестрельного оружия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить