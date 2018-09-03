Семеро подростков ранены в результате стрельбы в США

Бирмингем, США, , 11:24 — REGNUM В американском городе Бирмингем (штат Алабама) в инциденте со стрельбой возле ночного клуба пострадали семеро подростков. Об этом пишет газета Birmingham News.

По сведениям местной полиции, пишет издание, пальбу у развлекательного заведения, где проходила подростковая вечеринка, устроили неизвестные. В результате шестеро человек получили огнестрельные ранения, а еще один подросток вывихнул ногу, добавили в ведомстве. Стражи порядка уточнили, что конфликт начался со ссоры между двумя молодыми людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Нью-Мексико были задержаны пять человек, которые обучали подростков использовать огнестрельное оружие с целью нападения на школу.

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