Индонезийский корабль-призрак обнаружен в акватории Мьянмы

Янгон, Мьянма, , 11:13 — REGNUM Корабль без экипажа, или «корабль-призрак», был обнаружен в заливе Мартабан недалеко от района Янгон, Мьянма. Местный военно-морской флот нашел ответы на случившееся с индонезийским судном. Об этом сообщает Sindonews.

«Большой, пустой и ржавый индонезийский корабль под названием «Сэм Ратуланги PB 1600» был обнаружен рыбаками Мьянмы в заливе Мартабан», — сообщила полиция Янгона.

Первоначально полиция и наблюдатели были обеспокоены тем, что крупный корабль, без матросов или товаров на нем, «плавает» вблизи берега Мьянмы.

Согласно веб-сайту «Морской трафик», в котором фиксируется движение кораблей по всему миру, корабль был построен в 2001 году. Его длина составляет более 177 метров. В последний раз судно было зарегистрировано у побережья Тайваня в 2009 году.

Выяснилось, что буксир 13 августа вышел в море, чтобы забрать корабль «Сэм Ратуланги PB 1600» и доставить его на завод в Бангладеш для ремонта. Однако в результате шторма, тросы, удерживающие корабль, разорвались и команда приняла решение оставить судно.

В Бангладеш, в Читтагонге, имеется крупный корабельный завод, в котором каждый год ремонтируются сотни старых коммерческих судов.