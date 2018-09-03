Понедельник, 3 Сентября 2018 года
12:26:47 МСК

Индонезийский корабль-призрак обнаружен в акватории Мьянмы

Происшествия

Большой, пустой и ржавый индонезийский корабль под названием «Сэм Ратуланги PB 1600» был обнаружен рыбаками Мьянмы в заливе Мартабан

Янгон, Мьянма, 3 сентября 2018, 11:13 — REGNUM  Корабль без экипажа, или «корабль-призрак», был обнаружен в заливе Мартабан недалеко от района Янгон, Мьянма. Местный военно-морской флот нашел ответы на случившееся с индонезийским судном. Об этом сообщает Sindonews.

«Большой, пустой и ржавый индонезийский корабль под названием «Сэм Ратуланги PB 1600» был обнаружен рыбаками Мьянмы в заливе Мартабан», — сообщила полиция Янгона.

Первоначально полиция и наблюдатели были обеспокоены тем, что крупный корабль, без матросов или товаров на нем, «плавает» вблизи берега Мьянмы.

Согласно веб-сайту «Морской трафик», в котором фиксируется движение кораблей по всему миру, корабль был построен в 2001 году. Его длина составляет более 177 метров. В последний раз судно было зарегистрировано у побережья Тайваня в 2009 году.

Выяснилось, что буксир 13 августа вышел в море, чтобы забрать корабль «Сэм Ратуланги PB 1600» и доставить его на завод в Бангладеш для ремонта. Однако в результате шторма, тросы, удерживающие корабль, разорвались и команда приняла решение оставить судно.

В Бангладеш, в Читтагонге, имеется крупный корабельный завод, в котором каждый год ремонтируются сотни старых коммерческих судов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судостроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить