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В Саратовский области в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек

Происшествия

Авария произошла в ночь на 3 сентября

В Саратовский области в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек
Ante Aikio
ДТП

Саратов, 3 сентября 2018, 11:10 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Саратовской области пострадали семь человек, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло в ночь на 3 сентября на 18-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Озинки в Энгельсском районе области.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Nissan Urvan допустил столкновение с фургоном «Газ-2705». Водитель иномарки и двое его пассажиров были госпитализированы, еще четверо после осмотра врачей были отпущены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в конце августа в Саратовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и легковушки области пострадали пять человек.

Читайте подробнее: В Саратовской области в ДТП с грузовиком пострадали пять человек

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Дорожно-транспортные происшествия
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