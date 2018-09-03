Дело об аварийной посадке Boeing в Сочи передадут в центральный аппарат СКР

Сочи, Краснодарский край, , 10:56 — REGNUM Уголовное дело по факту аварийной посадки пассажирского самолета Boeing в аэропорту Сочи Краснодарского края будут расследовать сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России. Соответствующее поручение дал 3 сентября председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства.

«В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана юридическая оценка действиям экипажа и других профильных служб», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет авиакомпании Utair с 166 пассажирами на борту выполнял рейс из Москвы в Сочи. При совершении посадки в аэропорту «Адлер» ночью 1 сентября самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сломал крыло о заграждение, скатился в русло реки, а затем загорелся. 18 пассажиров пострадали, трое были госпитализированы.

СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»). ледствием рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе ошибка пилота, погодные условия и действия наземных служб.

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