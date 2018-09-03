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Крушение Ми-8 в Иркутской области: прокуратура начала проверку

Происшествия

Прокуратурой установлен надзор за расследованием уголовного дела

Иркутск, 3 сентября 2018, 10:34 — REGNUM  Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов после крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области, сообщает 3 сентября пресс-служба надзорного ведомства.

«В авиакомпании «Ангара» и по месту вылета вертолета начаты проверки соблюдения требований законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратурой установлен надзор за расследованием уголовного дела, возбужденного по факту авиакатастрофы Ми-8.

Напомним, частный вертолет пропал накануне, 2 сентября, после вылета из аэропорта Усть-Кута в Казачинско-Ленский район. Экипаж воздушного судна в составе трех человек должен был провести аэросъемку, однако в назначенное время не вышел на связь.

Сегодня, 3 сентября, спасатели пешком добрались до места авиакатастрофы, где обнаружили погибший экипаж. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Авиапроисшествия
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