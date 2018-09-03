Подпольное производство акцизных марок обнаружено в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 10:21 — REGNUM Силовики накрыли крупный цех по производству поддельных акцизных марок. Житель республики оборудовал его во взятом в аренду частном домовладении.

Умелец с помощью специального оборудования наносил на фальшивые акцизные марки, которые использовались для маркировки игристых вин и водочной продукции, штриховые коды, номера, наименование производителя алкогольной продукции. В цеху было обнаружено и изъято 380 тыс. поддельных марок, сообщили ИА REGNUM 3 сентября в пресс-службе главного управления МВД по СКФО.

Полицейские установили два факта сбыта злоумышленником поддельных акцизных марок. Общее количество проданных подделок составило 29 тыс. штук.

В отношении организатора подпольного производства фальшивок возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». За данное преступление подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы в Кабардино-Балкарии выявлено несколько крупных производств по изготовлению фальшивого алкоголя. Нетрудно догадаться, куда шла продукция подпольного цеха, печатавшего поддельные «акцизки». Кроме того, владельцы водочных заводов зачастую «забывали» заплатить налоги за вполне легальную продукцию. Так, с 2016 года в республике привлечены к ответу главы восьми компаний, производивших алкоголь, которые не доплатили более 8,5 млрд рублей налогов.

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