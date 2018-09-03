Число погибших при взрыве на заводе в Дзержинске возросло до пяти человек

Дзержинск, Нижегородская область, , 10:19 — REGNUM Тела еще двоих погибших обнаружены после взрыва на заводе Свердлова в Нижегородской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В ходе разбора завалов были обнаружены тела еще двоих погибших», — отметили в пресс-службе.

Таким образом, число жертв аварии увеличилось до пяти человек.

В ведомстве отметили, что в настоящее время разбор завалов и работы по разминированию оставшихся зарядов на предприятии продолжаются.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв с последующим возгоранием на заводе имени Свердлова произошел 31 августа утром. Пожару была присвоена повышенная категория сложности — третья, его удалось локализовать в течение двух часов.

Взрыв произошел при проведении работ по утилизации пехотных мин, которые предприятие проводило впервые. Оставшиеся снаряды, разбросанные взрывом, разминируют специалисты, на месте работала комиссия Ростехнадзора.

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В результате происшествия трое человек погибли, четверо госпитализированы в медицинские учреждения Нижнего Новгорода и Дзержинска. Тела еще двоих человек, числившихся пропавшими без вести, были обнаружены под завалами вечером 2 сентября.

По факту происшествия проводилась доследственная проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В Дзержинске был объявлен трехдневный траур по погибшим.

На предприятии заверили, что семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная поддержка в соответствии с условиями коллективного договора. Также помощь будет предоставлены администрацией Дзержинска и правительством Нижегородской области. Кроме того, завод окажет всю необходимую поддержку в организации похорон и лечении пострадавших.

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